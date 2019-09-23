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ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о наледи на дорогах

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о наледи на дорогах Фото: Ксения Калинина | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Башкортостана, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни местами ожидается выпадение осадков в виде снега. Температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.

«Возможно образование наледи на проезжей части, что может стать причиной серьёзных аварий. В отдельных районах республики уже выпал снег. Будьте внимательны и аккуратны», — предупредили автолюбителей в пресс-службе ГИБДД РБ.

Так, по информации Башгидрометцентра, 23 сентября в регионе прогнозируются дожди, местами со снегом. Ветер южный с переходом днем на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +4,+9 градусов.

Во вторник, 24 сентября, временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед, в отдельных районах гололедица, установление временного снежного покрова. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,+3 градуса, днем +3,+8.

В среду, 25 сентября, местами небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +5,+10.

Теги: ГИБДД РБ, гололедица
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