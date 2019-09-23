Фото: Ксения Калинина Глава Башкирии о статистике по погибшим при пожарах: «Это слабенькая победа» Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии за неделю произошло 165 пожаров, при которых погибли два и спасены пять человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Глава республики Радий Хабиров обратил внимание всех участников оперативки на то, что начинается отопительный сезон, также люди начнут включать обогревательные приборы, что может быть небезопасно.

«Нужно увеличить количество пожарных извещателей? Или их достаточно?», — спросил у руководителя Госкомитета РБ по ЧС Радий Хабиров.

«Мы сейчас заходим с предложением еще одной категории граждан бесплатно выдавать пожарные извещатели — это одиноко проживающие малоимущие граждане от 55 лет», — ответил Фарит Гумеров.

Руководитель региона одобрил инициативу и поручил воплотить ее в жизнь до зимы.

Госкомитет РБ по ЧС также продвигает инициативу по оказанию помощи жителям республики в ремонте печного отопления и электрооборудования. Сумма одного ремонта оценена в 10 тысяч рублей. Общая сумма составила 350 млн рублей на пять лет.

«Эти меры позволят наиболее грубые нарушения правил пожарной безопасности ликвидировать», — добавил Фарит Гумеров.

Радий Хабиров поинтересовался статистикой по погибшим при пожарах.

«На сегодняшний день у нас минус шесть человек, по сравнению с прошлым годом», — ответил председатель Госкомитета.

«Это слабенькая победа. Настраивайтесь, что по завершении зимне-весеннего сезона, чтобы были другие результаты. Вы предлагайте, вы же специалист, и главы пусть этим занимаются. Если надо, давайте попросим глав, чтобы они переговорили с главами сельских поселений и те снова организовали обходы. Очень часто гибнет определенная категория людей: одинокие, малоимущие либо пьющие. Все они — люди, нам надо этим заниматься. Чтобы всё было реализовано», — подчеркнул глава РБ.