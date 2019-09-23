Фото: Андрей Старостин В Башкирии пропало стадо коров на 10 млн рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Дуванском районе Башкортостана из местного сельхозкооператива пропало стадо коров — 309 голов. В полицию с заявлением о случившемся обратилась местная жительница. По предварительным данным, стоимость стада составила более 10 млн рублей.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, действительно, в отдел полиции поступило заявление о пропаже коров. На место выезжали стражи порядка. В итоге все коровы были найдены.

Выяснилось, что животных упустил пастух – коровы разбрелись по территории района. Но вскоре местные жители и полицейские смогли вернуть стадо обратно в кооператив в целости и сохранности.