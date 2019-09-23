В Башкирии пруд на реке Потеха, где вымерла вся рыба, восстановят только через 5 лет
УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии осуществить экологическую реабилитацию пруда на реке Потеха в Благовещенске планируют только к концу 2024 года. И.о. министра экологии республики Урал Искандаров на оперативном совещании в Правительстве доложил, на каком этапе находится проект восстановления.
Когда-то это городской пруд на реке Потеха был основным местом отдыха горожан. В результате стоков в пруд одного из промышленных предприятий города, а также несанкционированной свалки промышленных отходов сталелитейного шлака в месте впадения реки в пруд здесь погибла вся рыба. После сигнала представителей ОНФ деятельность АО «Благовещенский арматурный завод» была приостановлена, свалка ликвидирована. Горожане очищали пруд, но рыба продолжала гибнуть. В дальнейшем здесь было обнаружено место сброса в реку отходов местной птицефабрики.
В прошлом году Минэкологии Башкирии приступило к экологической реабилитации пруда. Был объявлен тендер по выбору подрядчика, который должен был взять на себя изучение современного состояния водоема, предложить меры по его восстановлению.
«Приоритетной задачей на 2019 год является завершение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту для дальнейшей реализации мероприятия в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов. К концу 2024 года планируется осуществить экологическую реабилитацию пруда площадью 30,5 га, что позволит улучшить экологические условия проживания населения вблизи данного водного объекта», — сказал Урал Искандаров.Справка. Ширина пруда на реке Потеха — 400 метров, длина — около 2 км, глубина не превышает 2,5 м. По берегам водоема находятся дома частного сектора.