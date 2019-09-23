В Башкирии пруд на реке Потеха, где вымерла вся рыба, восстановят только через 5 лет

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии осуществить экологическую реабилитацию пруда на реке Потеха в Благовещенске планируют только к концу 2024 года. И.о. министра экологии республики Урал Искандаров на оперативном совещании в Правительстве доложил, на каком этапе находится проект восстановления.

Когда-то это городской пруд на реке Потеха был основным местом отдыха горожан. В результате стоков в пруд одного из промышленных предприятий города, а также несанкционированной свалки промышленных отходов сталелитейного шлака в месте впадения реки в пруд здесь погибла вся рыба. После сигнала представителей ОНФ деятельность АО «Благовещенский арматурный завод» была приостановлена, свалка ликвидирована. Горожане очищали пруд, но рыба продолжала гибнуть. В дальнейшем здесь было обнаружено место сброса в реку отходов местной птицефабрики.

В прошлом году Минэкологии Башкирии приступило к экологической реабилитации пруда. Был объявлен тендер по выбору подрядчика, который должен был взять на себя изучение современного состояния водоема, предложить меры по его восстановлению.

﻿«Приоритетной задачей на 2019 год является завершение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту для дальнейшей реализации мероприятия в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов. К концу 2024 года планируется осуществить экологическую реабилитацию пруда площадью 30,5 га, что позволит улучшить экологические условия проживания населения вблизи данного водного объекта», — сказал Урал Искандаров.

Справка. Ширина пруда на реке Потеха — 400 метров, длина — около 2 км, глубина не превышает 2,5 м. По берегам водоема находятся дома частного сектора.