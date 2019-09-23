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Семья из Башкирии, воспитывающая 21 ребенка, стала призером конкурса ПФО

ОБЩЕСТВО
Фото: ГФИ по РБ

Семья из Башкирии, воспитывающая 21 ребенка, стала призером конкурса ПФО Фото: ГФИ по РБ

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Трое родных, двое усыновленных и 16 приемных детей сегодня живут в семье Валиевых-Вервельских из башкирского города Благовещенск. Ирина Александровна и Вахид Равилович вместе со своими детьми стали призерами конкурса «Успешная семья Приволжья», взяв награду в номинации «Семейное дело».

«Мы не разделяем детей на родных и не родных, — говорит Ирина Вервельская. — Счастливы дети, если родители заботятся о них, любят, понимают и делают так, чтобы они не испытывали всех трудностей жизни. Счастливы родители, если чувствуют взаимную любовь со стороны детей, их внимание и душевную теплоту».

Конкурс, прошедший в Саранске, закрыл окружной фестиваль по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей «Вернуть детство».

Теги: конкурс, приемные семьи
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