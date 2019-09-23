«Это уже переходит все грани!» - глава РБ поручил разобраться со стоками содовой компании
Фото: автор
«Это уже переходит все грани!» - глава РБ поручил разобраться со стоками содовой компании Фото: автор
УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня на оперативном совещании глава Башкортостана Радий Хабиров поручил региональному Правительству разобраться в ситуации со сточными водами в Стерлитамаке.
«Мне показали видео, что происходит со сточными водами в Стерлитамаке. Волосы дыбом встают. Судя по всему, большой объем идет от Башкирской содовой компании. Поручаю вам создать межведомственную рабочую группу, — обратился Радий Хабиров к первому замруководителя администрации главы РБ Ринату Баширову. — С выездом. Переверните там всё, разберитесь. Может, и другие предприятия виноваты. Но это уже все грани переходит здравого смысла и порядочности. В случае нанесения вреда надо наказывать. Пусть возмещают ущерб».Доклад по ситуации должен быть представлен через две недели на очередном оперативном совещании.
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