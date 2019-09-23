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23 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров о состоянии дорог в Башкирии: «Мусор надо лопатой выгребать»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Радий Хабиров о состоянии дорог в Башкирии: «Мусор надо лопатой выгребать» Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 23 сентября глава республики Радий Хабиров вновь поднял тему ненадлежащего содержания дорог в регионе.

Он сообщил, что на прошлой неделе с нескольких сторон заезжал в Уфу и увидел, что дороги находятся в запустении.

«Когда мы наведем порядок в содержании дорог? — обратился глава РБ к руководителю Гостранса Башкирии Тимуру Мухаметьянову. — Почему у нас все в ручном режиме? Почему после того, как я съезжу, после меня начинают все бегать? Почему заезд со стороны Нагаево в чудовищном состоянии? Там мусор надо лопатой выгребать. Почему трава не подстрижена? Когда это прекратится?».

Тимур Мухаметьянов ответил, что все замечания учтены.

«По вашему распоряжению, комиссия выезжала в Казань, чтобы изучить элементы содержания дорог в Татарстане. Со следующего года они будут использоваться в республике, в частности, на дорогах Уфа – Аэропорт и Нагаевском шоссе», — сказал он.

Радий Хабиров заметил, что никакого особого опыта там нет.

«Какой нужен опыт, если в течение трех недель ни одна машина не выходит и не убирает? Причем тут опыт? Усильте контролирующие функции, — заявил руководитель региона и добавил, чтобы главы муниципалитетов обращали пристальное внимание на содержание дорог. — Вам не стыдно? В некоторые города заезжать страшно. Заезд в город – это ключевая история».

Глава Башкирии также сказал, что, возможно, что-то не так с экономическим механизмом в этой сфере.

«У нас Управление дорожного хозяйства заказывает, само расторговывает и само контролирует. А может нам эту цепочку «дружбанов» разорвать? Я устал делать замечания по дорогам. Каждый мой выезд будет для вас и для УДХ фатален. Кто-то торгует, кто-то контролирует. Жду ваших предложений. Каждое заседание ВКС будет завершаться выговором вам и главе, если я буду видеть, что дорога плохо содержится. После двух выговоров – до свидания».

Теги: Глава РБ, дороги
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