Фото: Олег Яровиков В Башкирии прогнозируется временное установление снежного покрова Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидрометцентра, 23 сентября в регионе ожидается облачная погода, дожди, местами со снегом. Ветер южный с переходом на западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем — 4-9 градусов тепла.

24 сентября синоптики прогнозируют временами небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед. В отдельных районах гололедица, установление временного снежного покрова. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 2 до плюс 3, днем — от 3 до 8 тепла.

25 сентября в республике прогнозируются местами небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.