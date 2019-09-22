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В Уфе определили победителей первого этапа конкурса «Учитель-дефектолог России-2019»

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялась торжественная церемония награждения победителей первого регионального этапа II Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России-2019» и первого этапа VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования республики.

Заместитель министра образования Республики Башкортостан Альфия Галиева отметила, что учителя-дефектологи обладают уникальными профессиональными знаниями, умениями и человеческими качествами, которые востребованы не только в специальных коррекционных образовательных организациях, но и в системе дошкольного и общего образования.

Абсолютным победителем конкурса стала Регина Агамирзова, учитель Октябрьской коррекционной школы № 19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Второе место занял Руслан Муллахметов, учитель Янаульской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Третье местоприсуждено Альфие Баймурзиной, учителю Центра развития ребенка – детского сада «Сказка» г. Сибая.

Альфия Галиева отметила, что количество участников Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» растет с каждым годом, а необходимость развития инклюзивного образования поддерживается обществом.

В номинации «Лучшая инклюзивная школа – 2019» победителями названы:

Средняя общеобразовательная школа № 1, с. Акъяр Хайбуллинского района.

2 место – Школа № 132 г. уфы

3 место – Средняя общеобразовательная школа № 18 города Ишимбая.

В номинации «Лучший инклюзивный детский сад – 2019» победителем стал Детский сад комбинированного вида № 33 г. Салавата; 2 место получил Детский сад комбинированного вида № 18» г. Салавата; 3 место – Детский сад № 225 г. Уфы.

Теги: образование
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