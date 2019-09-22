Фото: ИА «Башинформ» В рамках празднования 100-летия республики в Саратовской области пройдут Дни Башкортостана Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В рамках празднования 100-летия республики с 24 по 28 сентября в Саратовской области пройдут Дни Башкортостана. Эти мероприятия будут способствовать укреплению экономических и культурных связей между регионами, сообщили в пресс-службе Исполкома курултая башкир.

24 сентября несколько площадок с мастер-классами начнут работать в Перелюбском и Пугачевском районах Саратовской области. Занятия по хореографии, вокалу, игре на курае, кубызе пройдут в селах Кучумбетово, Калинин, Бобров Гай и Максютово. Известные работники культуры Республики Башкортостан дадут бесплатные мастер-классы для взрослых и детей. В течение нескольких дней участники возьмут уроки мастерства у виртуозов-музыкантов, ведущих хореографов, певцов, по окончании которых состоится концерт лучших выступлений.

На занятиях у солистки-вокалистки Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Сайды Ильясовой и Лилии Низаметдиновой участники мастер-классов познакомятся с башкирским традиционным пением. Педагоги поделятся профессиональными секретами народного вокала.

Основам игры на национальных инструментах-курае и кубызе будут обучать старший преподаватель кафедры традиционного музыкального исполнительства УГАИ им. З. Исмагилова Винер Елкибаев, мультиинструменталист, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, заслуженный работник культуры РБ, лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича Миндигафур Зайнетдинов, который за непревзойденное мастерство владения инструментом награжден званием «Виртуоз-кубызист мира». Неповторимую красочность и своеобразие башкирского народного танца участники увидят на занятиях у Анвара Шафикова и заслуженного работника культуры РБ Раиса Низаметдинова.

В рамках Дней башкирской культуры и просвещения будет оказана и методическая помощь в области образования, что предполагает проведение мастер-классов для преподавателей воскресных школ, профориентационную работу для родителей и школьников.

27 сентября ожидается насыщенная программа. В этот день пройдет встреча членов Исполнительного комитета Всемирного курултая (конгресса) башкир с башкирской общественностью Пугачевского и Перелюбского районов, где представители ВКБ вручат подарки творческим коллективам Саратовской области.

Также 27 сентября в школах с. Кучумбетово и Бобров Гай пройдет презентация инновационных школ РБ, проекта «Послы родного языка». Родителям и детям расскажут об инновационных национальных общеобразовательных организациях Республики Башкортостан. Будет дана информация об учебных планах, условиях обучения и проживания детей в Башкирской республиканской гимназии-интернат № 1 имени Рами Гарипова, Республиканском инженерном лицее-интернат, Башкирской гимназии-интернат № 2 имени Ахметзаки Валиди г. Ишимбая, Республиканской гимназии-интернате имени Газиза Альмухаметова, Башкирском лицее-интернате им. Рамазана Уметбаева г. Сибай, Башкирском кадетском корпусе Приволжского федерального округа им. А.В.Доставалова и других. Присутствующих ознакомят с дистанционнными курсами обучения башкирскому языку; а для учащихся будет организован квест по истории и культуре Башкортостана. Квест пройдет на башкирском и русском языках и включает в себя вопросы об известных личностях Башкортостана, обрядах и народных песнях, башкирских национальных играх.

В этот день состоятся отчетный концерт по итогам мастер-классов с участием артистов республики (педагогов мастер-классов) и показ художественного фильма «Первая Республика» об истории Башкортостана. После просмотра фильма режиссера Булата Юсупова пройдет встреча с творческим коллективом, где можно будет обсудить фильм, посвященный 100-летию создания республики.

Будет организована выставка-продажа книжной продукции и раздача спецвыпуска газеты «Королтай тауышы», посвященного Дням башкирской культуры и просвещения в Саратовской области.

28 сентября состоится Круглый стол на тему «Башкиры саратовского Заволжья и культура степной Евразии» с участием научного сообщества Республики Башкортостан и Саратовской области на базе Саратовского национального исследовательского государственного университета им.Н.Г.Чернышевскогo по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, 83, к. XI

В рамках круглого стола состоится Презентация кочевой культуры «Башкирская юрта». На территории университета будет расположена башкирская юрта с полным убранством, где будет продемонстрирована самобытная культура башкир. Подворье будет включать элементы исторической утвари и предметов быта, этническую и детскую фотозоны. Гостям покажут самобытные изделия мастеров народного прикладного творчества — узорные ткани, домотканые паласы, вышитые полотенца, украшения. Зрителей также ждут сабантуйные игры, игра на национальных инструментах, исполнение народных песен, кубаиров. Рядом с юртой будут работать историки-реконструкторы, одетые в аутентичную одежду, которые расскажут об особенностях быта, костюмах кочевников, а также продемонстрируют процесс изготовления традиционного лука, стрел и женских украшений.

Творческим коллективам из Перелюбского и Пугачевского районов будут вручены сертификаты. Башкирская общественность Саратовской области получит учебно-методические комплекты по башкирскому языку и литературе для изучения родного башкирского языка, башкирскую юрту, музыкальные инструменты курай и кубыз, атрибутику, государственную символику. Будут вручены национальные костюмы для башкирского фольклорного ансамбля «Камалек» Пугачевского района и башкирского фольклорного ансамбля «Йондоз» с.Бобров Гай Пугачевского района.

Кульминацией Дней башкирской культуры и просвещения в Саратовской области станет торжественное мероприятие, где примут участие представители администрации главы Республики Башкортостан и администрации губернатора Саратовской области, которое завершится концертом мастеров искусств Республики Башкортостан и фольклорных коллективов Саратовской области. Среди участников концерта — артисты Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова и эстрадная группа «Далан» из Уфы. (Саратов, ул. Астраханская, 83, X корпус). Будут работать специализированные выставки Национального музея Республики Башкортостан и выставки национальных инструментов и женских украшений; книжной продукции и прессы.