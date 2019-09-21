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Детский омбудсмен Башкирии прояснила историю девочки, которую якобы не брали в детсад

ОБЩЕСТВО
Фото: АНО Радуга добра

Детский омбудсмен Башкирии прояснила историю девочки, которую якобы не брали в детсад Фото: АНО Радуга добра

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ».

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова рассказала, что родители девочки с родовой травмой и сильно деформированным лицом из Башкирии не подавали заявление о приеме в детский сад. «Следовательно, отказ они получить не могли», — сообщила «Вестям» правозащитница.

Ранее члены одного из республиканских благотворительных фондов писали, что двухлетней Софье из Стерлитамакского района не дали путевку в детский сад, чтобы она не пугала детей. По данному факту региональной прокуратурой начата проверка. Лично заняться судьбой двухлетней Софьи Гизатуллино пообещал и Глава Башкирии Радий Хабиров.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что также готова оказать Башкирии помощь в истории с малышкой, если это потребуется.

По данным «ТАСС», уже в понедельник девочку госпитализируют в Республиканскую детскую клиническую больницу для подтверждения инвалидности.Решается вопрос о ее направлении в профильный федеральный центр для оказания высокотехнологической медицинской помощи.

Теги: дети-инвалиды
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