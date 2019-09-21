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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стали известны темы итогового сочинения по русскому языку для 11-классников

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стали известны темы итогового сочинения по русскому языку для 11-классников Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Стали известны открытые направления тем итогового сочинения по русскому языку на 2019-2020 учебный год. Они утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах. Всего направлений пять: «Война и мир» — к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны всего за пятнадцать минут до его начала по местному времени.

Напомним, итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. Основной срок его написания в этом учебном году — 4 декабря 2019 года, сообщает «Российская газета». Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки — 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Теги: ЕГЭ
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