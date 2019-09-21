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Кто они участники турнира «Терра Башкирия» - история одного фермера

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Кто они участники турнира «Терра Башкирия» - история одного фермера Фото: Валерий Шахов

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Завтра, 22 сентября, на ипподроме «Акбузат» состоится 11-й этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». В скачках примут участие конники из Бураевского, Ишимбайского, Нуримановского, Татышлинского и Чишминского районов.

По правилам турнир, соревнования пройдут в два этапа. Сначала на предварительных скачках определятся чемпионы районов, затем четыре победителя и четыре серебряных призера будут соревноваться между собой на лошадях ипподрома «Акбузат», которые им достанутся по жребию.

Также в фойе ипподрома развернется выставка районов –участников, где будут представлены мед, кисломолочные продукты, мясные деликатесы, продукция народных умельцев.

Мероприятие проводится в рамках 100-летия образования Республики Башкортостан и призвано возродить популярность лошадей башкирской породы.

Накануне соревнований «Башинформ» побывал на ферме одного из участников предстоящего этапа турнира из села Теперишево Чишминского района, индивидуального предпринимателя Дамира Идиятуллина. Вот уже на протяжении 27 лет семья Идиятуллиных вносит большой вклад в развитие и поддержание сельского хозяйства нашей республики, в частности, коневодства, что подтверждается большим числом наград за участие в выставках и многочисленных соревнованиях.

Поголовье лошадей его хозяйства уже перевалило за отметку в 400 голов. Помимо этого фермер разводит КРС мясной породы, занимается земледелием и даже имеет собственный цех по производству деликатесной мясной продукции.

«Мы не стали брать кредит на закупку морозильной камеры, электрической коптильни, сушильно­вялочной камеры, тестомешалки и другого оборудования, обошлись собственными средствами. В цеху мы сразу внедрили систему управления пищевой безопасностью ХАССП, которая является гарантом качества пищевых продуктов на международном уровне. Поэтому мы спокойно можем говорить, что мы производим экологически чистые мясные деликатесы», — рассказывает Дамир Идиятуллин.

За много лет работы в сельском хозяйстве фермер хорошо изучил рынок. Сейчас, по его словам, выгоднее заниматься разведением лошадей на продажу, чем на мясо. Многие хозяйства приобретают животных для производства кумыса.

Для участия в турнире«Терра Башкирия» Дамир Идиятуллин подготовил двух своих лучших скакунов башкирской породы под управлением опытных коневодов.

«Я сам с детства, можно сказать, «болел» лошадьми. Сколько себя помню, у нас в семье всегда были лошади. Отец и дед почти всю жизнь работали с лошадьми, поэтому любовь к этим животным заложена во мне с рождения. Сейчас мои дети с удовольствием помогают мне с хозяйством», — признается фермер.

Теги: турнир Терра Башкирия, коневодство
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