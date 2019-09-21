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21 сентября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС экстренно оповещает жителей Башкирии об усилении ветра

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии вновь оповещает жителей о штормовом усилении ветра. «По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября по республике ожидаются порывы ветра до 18 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

Населению рекомендуется не выходить из дома без особой надобности и оставаться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей, не оставлять их без присмотра.

По шкале Бофорта, скорости ветра от 17 до 20 м/с соответствует такой ветровой режим, как «буря», при котором ломаются ветки деревьев.

С завтрашнего дня в Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий. Уже этой ночью температура воздуха опустится до значений +1, +6 градусов. В воздухе и на поверхности почвы местами возможны заморозки до 0, -2 градусов. Днем в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, температура воздуха поднимется +7, +12 градусов.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение
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