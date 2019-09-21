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Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Равенство возможностей»

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Равенство возможностей» Фото: соцсети

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Равенство возможностей», которая с сегодняшнего дня стартует во многих регионах страны. С просьбой присоединиться к благотворительному проекту к жителям республики обратилась супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова.

«Цель простая — изменить отношение общества к «особенным» людям, будь то люди с ограниченными возможностями, или которые находятся в сложной жизненной ситуации, или гениальные, или не похожи на вас внешне... в общем, чем-то отличающиеся от вас!

Присоединяйтесь к акции! Для этого достаточно провести один день или час с таким, не похожим на вас человеком, кому нужно внимание и поддержка, независимо от состояния здоровья, особенностей развития или социального статуса...а может, наоборот, вы получите заряд энергии от таких людей, и, самое главное, посмотрите на «особенных» людей по-другому...», — написала на своей странице в соцсетях Каринэ Хабирова.

В апреле этого года между правительством Башкирии и Благотворительным фондом «Равенство возможностей» было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Башкортостан стал 11-м субъектом Российской Федерации, с которым мы подписали соглашение о сотрудничестве, — прокомментировала тогда президент фонда Елена Ульянова. — Документ дает нам возможность обмениваться успешными проектами, которые реализуются как в Башкирии, так и в других регионах страны, сотрудничающих с фондом».

Программы Фонда «Равенство возможностей» объединяют более 13 тысяч специалистов по вопросам инклюзии. Проект вошел в 100 лучших образовательных инноваций мира по оценке Global Hundred.

Теги: благотворительная акция
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