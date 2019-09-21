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В Башкирии грибников, заблудившихся в лесу, нашли в восьми километрах от машины

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии грибников, заблудившихся в лесу, нашли в восьми километрах от машины. По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, сначала семья пыталась самостоятельно найти выход из леса, однако позднее все же обратилась к спасателям. Специалистам удалось отыскать пропавших в восьми километрах от оставленной машины.

«Сачала пропал из виду 72-летний дедушка. Остальные члены семьи, 51-летний мужчина и 52-летняя женщина пытались его отыскать, но в результате заблудились сами. К счастью, у семьи был с собой мобильный телефон, они смогли сообщить спасателям свои координаты», — рассказали в ведомстве.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, грибники
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