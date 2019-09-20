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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Москве обсудили создание научно-образовательного центра на территории Уфы

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Москве в рамках Дней Республики Башкортостан состоялась встреча генерального директора Корпорации развития РБ Раиля Сарбаева, и. о. министра образования Айбулата Хажина со старшим вице-президентом государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» Михаилом Алашкевичем.

Как сообщает Корпорация развития РБ, стороны обсудили вопрос сотрудничества в создании НОЦ мирового уровня и строительства межвузовского студенческого кампуса в г. Уфе.

Напомним, в ходе церемонии инаугурации Глава РБ Радий Хабиров обозначил одним из стратегических вопросов развития системы образования республики создание научно-образовательного центра мирового уровня. Межвузовский студенческий кампус на 5000 мест станет частью этого грандиозного проекта, направленного повысить экспорт образования.

Корпорация развития РБ сопровождает проект, а также выступает управляющей компанией НОЦ РБ. В ходе встречи было отмечено, что «ВЭБ. РФ» готова применить накопленный опыт и помочь Башкирии в реализации данного проекта. У компании уже есть аналогичные проекты в Томске и Перми.

«Мы возлагаем надежду, что сможем запустить реализацию проекта уже в 2020 году. Принято решение использовать механизм концессионного соглашения. С Михаилом Алашкевичем проговорили возможность привлечения федеральных средств. Сейчас Корпорация развития РБ подготовит необходимый пакет документов для запуска соответствующих процедур. Кампус разместится в Демском районе Уфы, поэтому одна из задач — интегрировать студенческий городок в городскую среду, сделав ее комфортной и разнообразной не только для учащихся вузов, но и для всех местных жителей», — прокомментировал генеральный директор Корпорации развития РБ Раиль Сарбаев.

Теги: студенческий кампус
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