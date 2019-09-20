Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.21 ↓

EUR 70.93 ↑

20 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Стерлитамаке в гимназии дети учатся до 21 часа: директор объяснил ситуацию

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Стерлитамаке в гимназии дети учатся до 21 часа: директор объяснил ситуацию Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Родители шести- и семиклассников гимназии №1 в Стерлитамаке в социальных сетях подняли проблему обучения детей, точнее, их пребывания в школе. Седьмой урок второй смены в этом образовательном учреждении заканчивается в 21 час. Такое положение дел не устроило родителей. Они высказали пожелание сократить перемены, которые длятся по 15-20 минут.

Примечательно, что по нормам СанПина окончание уроков в школах не прописано, а вот начинать учебный процесс российским школах советуют не ранее 8.00. В стерлитамакской гимназии звонок на первый урок звучит в 8.15, а вторая смена два дня в неделю для шестых и седьмых классов в этой школе начинается в 15.05.

По словам директора гимназии №1 в Стерлитамаке Рифа Тажиева, в его школе 48% учеников учатся во вторую смену из-за большой перегруженности: школа, рассчитанная на 850 мест, обучает 1249 ребят.

«При таком количестве учеников для нас стал сложным переход на пятидневку, — объясняет директор. — Мы вместе с родителями [порядка 700 человек — ред.] предлагали оставить старшие классы (9, 10 и 11 классы) на шестидневке, пока не построят второй корпус гимназии, но мы его ждем четвертый год, караулим федеральные средства».

Сократить перемены руководство школы также не имеет права, так как по нормам СанПина они не могут быть менее 10 минут. 15 и 20-минутные перерывы между уроками Риф Тажиев оставил для того, чтобы дети спокойно могли сходить в уборную и пообедать.

Выход из ситуации директор видит вместе с несколькими сотнями родителей в том, чтобы гимназии в Минобразования Башкирии разрешили самостоятельно принимать решение о переводе старших классов на шестидневную учебную неделю.

Теги: образование, Стерлитамак
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В торговом центре Уфы мужчина попытался изнасиловать 20-летнюю девушку
Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье «покушение на изнасилование» в отношении 22-летнего жителя города Салава
В Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение до 21 м/с
До 20 сентября в Башкирии сохраняется предупреждение регионального МЧС о штормовом ветре. В частности, ожидается усиление порывов до 21 метра в секунду,
Радий Хабиров официально вступил в должность Главы Башкортостана
Сегодня в Уфе проходит церемония вступления в должность Главы Башкортостана Радия Хабирова. По итогам выборов свои голоса действующему руководителю респ
В Башкирии существенно ухудшилась погода, на следующей неделе выпадет снег
В Башкирии существенно ухудшилась погода. К утру 19 сентября территория республики оказалась в циркуляции интенсивно развивающегося циклона, сообщает Ба
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть