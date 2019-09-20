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УГНТУ вошел в Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Московский международный рейтинг вузов – принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом

Инициатива создания рейтинга поддержана ведущими университетами России, Китая, Индии, Ирана, Турции, Японии. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение в России и за рубежом, в котором приняли участие свыше 100 университетов.

Это первый глобальный рейтинг, который рассматривает третью миссию университета. Благодаря принципиальной новизне MosIUR получил высокую оценку экспертов. Президент международной ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов IREG Observatory Луис Клаудио Коста заявил: «Московский рейтинг открывает новое, второе, поколение академических рейтингов».

Рейтинг «Три миссии университета» в 2019 году стал более представительным – впервые количество вузов в публикуемом списке превысило 1000, что соответствует современному стандарту ведущих рейтинговых агентств мира. В рейтинге 2019 года представлены 1200 университетов из 79 стран, в том числе 74 российских вуза. Это кардинальное улучшение по сравнению с 2018 годом, когда публикуемый список включал топ-333 университетов мира. Еще одно новшество – международная экспертиза результатов рейтинга с участием 16 авторитетных зарубежных экспертов, каждому из которых направлялись предварительные результаты ранжирования.

Для составления рейтинга использовались исключительно объективные критерии, одобренные международными экспертами; репутационные опросы полностью исключены. При этом спектр источников информации для рейтинга гораздо шире традиционно используемых в существующих популярных рейтингах. Источниками информации стали открытые данные официальных сайтов университетов и национальных органов власти, а также данные независимых международных источников.

Формирование рейтинга «Три миссии университета» инициировано Российским Союзом ректоров в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.

Сильные позиции российского образования доказаны высокой конкурентоспособностью отечественных вузов по всем критериям, относящимся к образовательной деятельности, за исключением финансовых показателей. Российские вузы являются мировыми лидерами по победам студентов в престижных международных олимпиадах: представители России добиваются успеха в таких соревнованиях в четыре раза чаще, чем учащиеся из США и Великобритании. Российские вузы не уступают американским по обеспеченности студентов научно-педагогическими кадрами и превосходят по этому показателю Великобританию и Германию. Кроме того, в последние годы российские вузы демонстрируют очевидные успехи и в привлечении иностранных студентов.

Уфимский государственный нефтяной технический университет вошел в интервальную группу 1101-1200 международного рейтинга MosIUR и в интервальную группу 59-74 среди российских вузов.Стоит также отметить, что из всех вузов Башкирии в этот рейтинг вошли только УГНТУ и БашГУ.

«В рейтинге «Три миссии университета» представлены все сильнейшие университеты планеты. В топ вошли 74 ведущих российских вуза. Отрадно видеть, что в их числе и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Для нашего вуза вхождение в один из самых престижных международных рейтингов является заметным индикатором успешной реализации программы стратегического развития в качестве опорного вуза. Успех УГНТУ – это упорный труд профессорско-преподавательского состава, наших студентов и аспирантов, – всех, кто вносит свой достойный вклад в общее дело: в модернизацию научно-образовательной сферы, в формирование и реализацию инновационной политики образования, основанной на высоком уровне знаний», – ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Подробная информация о рейтинге представлена на сайте Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета».

Теги: УГНТУ, рейтинг, образование
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