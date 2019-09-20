Фото: Ксения Калинина В Башкирии в зеркальную дату 19.09.19 в брак вступили 242 пары Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В красивую зеркальную дату 19.09.19 официально зарегистрировали свои отношения 242 пары. В столичных ЗАГСах расписались 74 четы, в Октябрьском образовалось 14 новых семей, в Стерлитамаке — 12, в Ишимбайском и Туймазинском районах, Ишимбае, Нефтекамске и Туймазах — по 8 браков.

«В прошлом году 18.08.18 в день символов бесконечности в Республике Башкортостан было создано 765 семей. 18 августа 2018 года совпало с субботой — традиционным днем бракосочетаний. За восемь месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 16 353 брака», — уточнили в пресс-службе регионального Госкомитета по делам юстиции.

По словам специалистов, в некоторых районных отделах ЗАГС в текущем году зафиксирован рост числа браков. В частности, в Дуванском, Зилаирском, Кигинском, Миякинском, Стерлитамакском, Уфимском районах, Баймакском районе и Баймаке, Ишимбайском районе и Ишимбае, Сибае увеличение составило от 3,4% до 52,1%. В Уфе стали чаще жениться в отделах ЗАГС Демского, Ленинского, Орджоникидзевского районов, Первом и Втором отделах ЗАГС Октябрьского района (от 4,7% до 23,8%).