Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.21 ↓

EUR 70.93 ↑

20 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе стартовал проект «Башкирское цифровое образование»

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе началась реализация масштабного проекта «Башкирское цифровое образование». Суть проекта заключается в том, что образование в республике фактически готово к новому этапу своего развития в рамках приоритетного проекта «Россия: современная образовательная цифровая среда».

На первом этапе проекта планируется обучить руководство школ.

При обучении цифровому образованию будут использоваться несколько новых технологий диагностики. Кроме того, будут разбираться конкретные ситуации по умению директора школы, его заместителей, учителей и детей работать с разными информационными ресурсами.

«Для более детального погружения отберут несколько пилотных школ, в которых предполагается отработать педагогические и управленческие практики, технологии для оценки и развития soft skills, hard skills, digital skills. Такая работа абсолютно коррелируема с государственными проектами «Компетенции 21 века для цифрового общества: техники и технологии», «Образование в цифровом мире: инструменты для формирования навыков 21 века», — сообщили в Управлении образования Уфы.
Уникальность проекта заключается в том, что за счет обеспечения высокотехнологичными ресурсами и педагогическими кадрами высокого уровня, разработками лучших уроков откроется доступ к качественному образованию и развитию каждого из участников. Любой школьник, независимо от места проживания и своего физического состояния, будет иметь доступ к информации, связанной с культурой и наукой. Сможет удовлетворить свои самые взыскательные образовательные потребности.

«Наша главная задача – передать инструменты, технологии, содержание, которые позволят системе образования Уфы выйти на новый уровень развития и войти по результатам качества образования в ТОП-5, — отметила специалист Фонда цифрового образования Татьяна Новикова. – «Цифра» — это выход на другие компетенции руководителя, учителя и ученика. Успех ребенка зависит от стандарта образования, эффективности директора и учителя».
Обучение директоров школ на базе уфимского лицея №160, посвященное цифровому образованию будущего, началось 19 сентября. Стратегические сессии в рамках реализации нацпроекта «Цифровая школа»продлятся до 21 сентября.

Теги: проекты, «Башкирское цифровое образование»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В торговом центре Уфы мужчина попытался изнасиловать 20-летнюю девушку
Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье «покушение на изнасилование» в отношении 22-летнего жителя города Салава
В Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение до 21 м/с
До 20 сентября в Башкирии сохраняется предупреждение регионального МЧС о штормовом ветре. В частности, ожидается усиление порывов до 21 метра в секунду,
Радий Хабиров официально вступил в должность Главы Башкортостана
Сегодня в Уфе проходит церемония вступления в должность Главы Башкортостана Радия Хабирова. По итогам выборов свои голоса действующему руководителю респ
В Башкирии существенно ухудшилась погода, на следующей неделе выпадет снег
В Башкирии существенно ухудшилась погода. К утру 19 сентября территория республики оказалась в циркуляции интенсивно развивающегося циклона, сообщает Ба
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть