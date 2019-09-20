В Уфе стартовал проект «Башкирское цифровое образование»

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе началась реализация масштабного проекта «Башкирское цифровое образование». Суть проекта заключается в том, что образование в республике фактически готово к новому этапу своего развития в рамках приоритетного проекта «Россия: современная образовательная цифровая среда».

На первом этапе проекта планируется обучить руководство школ.

При обучении цифровому образованию будут использоваться несколько новых технологий диагностики. Кроме того, будут разбираться конкретные ситуации по умению директора школы, его заместителей, учителей и детей работать с разными информационными ресурсами.

«Для более детального погружения отберут несколько пилотных школ, в которых предполагается отработать педагогические и управленческие практики, технологии для оценки и развития soft skills, hard skills, digital skills. Такая работа абсолютно коррелируема с государственными проектами «Компетенции 21 века для цифрового общества: техники и технологии», «Образование в цифровом мире: инструменты для формирования навыков 21 века», — сообщили в Управлении образования Уфы.

Уникальность проекта заключается в том, что за счет обеспечения высокотехнологичными ресурсами и педагогическими кадрами высокого уровня, разработками лучших уроков откроется доступ к качественному образованию и развитию каждого из участников. Любой школьник, независимо от места проживания и своего физического состояния, будет иметь доступ к информации, связанной с культурой и наукой. Сможет удовлетворить свои самые взыскательные образовательные потребности.

«Наша главная задача – передать инструменты, технологии, содержание, которые позволят системе образования Уфы выйти на новый уровень развития и войти по результатам качества образования в ТОП-5, — отметила специалист Фонда цифрового образования Татьяна Новикова. – «Цифра» — это выход на другие компетенции руководителя, учителя и ученика. Успех ребенка зависит от стандарта образования, эффективности директора и учителя».

Обучение директоров школ на базе уфимского лицея №160, посвященное цифровому образованию будущего, началось 19 сентября. Стратегические сессии в рамках реализации нацпроекта «Цифровая школа»продлятся до 21 сентября.