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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии предупредили о заморозках до -3

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жителей Башкирии предупредили о заморозках до -3 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На Башкирию надвигаются холодные ночи. С 21 по 24 сентября ожидается похолодание и заморозки в воздухе и на почве. Температура упадет до 0, -3 градусов. В республиканском госкомитета по ЧС напомнили о необходимости защиты сельскохозяйственных растений – укрытие.

«Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия. Переохлаждение организма – основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям», — напомнили в ведомстве.

Автолюбителей по традиции попросили соблюдать скоростной режим и ПДД, а уход из дома населению республики посоветовали закрывать все двери и окна, выключать электроприборы, чтобы избежать пожаров.

Теги: заморозки, ЧС
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