«Все будет четко!»: Уфа пробежит «Цифровой забег»

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В субботу, 21 сентября, Уфа в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций» пробежит «Цифровой забег». Дистанцию на два километра в парке Кашкадан, где смогут участвовать все желающие, посвятят четвертой волне перехода регионов России с аналогового на цифровое вещание.

«Добавит яркости спортивным праздникам фестиваль красок, которым завершится «цифровой забег». Облака разноцветной пудры – символ качества и красочности цифровой картинки.», — сообщили в Агентстве по печати и СМИ Башкирии.

Отметим, что двухкилометровая дистанция цифрового забега олицетворяет два цифровых пакета телевидения, в каждом из которых будет доступно по 10 каналов в высоком качестве. Кросс поддержат и те регионы, которые уже перешли на «цифру». Начало забега в 11.00.

Напомним, 14 октября завершится четвертый, финальный этап перехода на цифровое эфирное телевидение. Этот день станет финальной точкой масштабного проекта по отключению аналогового эфирного ТВ. Во всех субъектах страны зрители получат возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.