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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сразу 5 проектов Башкирии прошли в финал премий «Маршруты России» и «События России»

ОБЩЕСТВО
Фото: Рушана Ибраева

Фото: Рушана Ибраева

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Новосибирске, на региональном этапе профессиональных туристических премий «Маршруты России» и «События России» все проекты Башкортостана вышли в финал.

На конкурс было представлено более 100 проектов из Приволжского и Уральского федеральных округов. При этом проекты Башкортостана заняли максимальное количество первых и вообще максимальное количество призовых мест, отмечают участники.

«Сегодня с утра на экскурсии к нам подходили разные люди и говорили, что им очень запомнились наши работы, просили контакты для обмена опытом в проведении событийных мероприятий. Проектов было более 100, запомнить всех очень трудно. Но нам было безумно приятно, что люди помнили названия наших проектов и маршрутов», — написала на своей странице в Фейсбуке Айгуль Утяганова, представитель Центра развития туризма Башкортостана.
На региональном этапе престижной всероссийской премии «Маршруты России» первое место в различных номинациях заняли два проекта из Башкортостана — однодневный тур «Нарыстау» и трехдневный тур «Тропою евразийских индейцев».

На втором месте – еще один проект из республики — однодневный тур «На башкирской пасеке».

Первое место регионального этапа всероссийской премии «События России» занял проект из Башкортостана — фестиваль ловли раков «Иштуган», удостоенный первого места.

Третье место — вновь за Башкортостаном, представившим на конкурс еще один интересный проект — фестиваль «Наследники сарматов».

Теги: проекты, премия «Маршруты России», «События России»
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