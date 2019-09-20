Сразу 5 проектов Башкирии прошли в финал премий «Маршруты России» и «События России»

Фото: Рушана Ибраева







Фото: Рушана Ибраева

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Новосибирске, на региональном этапе профессиональных туристических премий «Маршруты России» и «События России» все проекты Башкортостана вышли в финал.

На конкурс было представлено более 100 проектов из Приволжского и Уральского федеральных округов. При этом проекты Башкортостана заняли максимальное количество первых и вообще максимальное количество призовых мест, отмечают участники.

«Сегодня с утра на экскурсии к нам подходили разные люди и говорили, что им очень запомнились наши работы, просили контакты для обмена опытом в проведении событийных мероприятий. Проектов было более 100, запомнить всех очень трудно. Но нам было безумно приятно, что люди помнили названия наших проектов и маршрутов», — написала на своей странице в Фейсбуке Айгуль Утяганова, представитель Центра развития туризма Башкортостана.

На региональном этапе престижной всероссийской премии «Маршруты России» первое место в различных номинациях заняли два проекта из Башкортостана — однодневный тур «Нарыстау» и трехдневный тур «Тропою евразийских индейцев».

На втором месте – еще один проект из республики — однодневный тур «На башкирской пасеке».

Первое место регионального этапа всероссийской премии «События России» занял проект из Башкортостана — фестиваль ловли раков «Иштуган», удостоенный первого места.

Третье место — вновь за Башкортостаном, представившим на конкурс еще один интересный проект — фестиваль «Наследники сарматов».