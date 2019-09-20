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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На защиту жителей Башкирии в 2019 году потратят 700 млн рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

До 2023 года на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрено 3,5 млрд рублей. Из них 700 млн потратят в текущем году, сообщили в региональном госкомитете по ЧС.

В этом году за счет средств специальной государственной программы спасатели обеспечили снижение экономического ущерба от ЧС в три раза, спасли более 2,5 тысяч людей в экстремальных ситуациях, организовали круглосуточный мониторинг обстановки на территории региона.

В госпрограмму до 2023 года входят проекты Система-112, реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО), региональный сегмент комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), обеспечение отдельных категорий граждан пожарными извещателями, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Теги: зашита, безопасность, Госкомитет по ЧС
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