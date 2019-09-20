Фото: ИА «Башинформ» 11 октября Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Канадская часть Ниагарского водопада 11 октября — в День Республики Башкортостан — окрасится в цвета башкирского флага. Об этом сообщает общественная организация «Курултай башкир Канады».

Как сообщается на странице организации в «Инстаграме», в 22 часа по местному времени (7 часов утра по уфимскому времени 12 октября) водопад окрасится в зеленый, белый и голубой цвета.

Инициатором проведения символичной акции выступила основатель «Курултая башкир Канады» Фарида Самерханова.

«Курултай башкир Канады» — общественная организация, объединяющая башкир, татар и представителей других народностей для сохранения народной культуры и традиций. Новая структура является подшефной Всемирного курултая башкир.