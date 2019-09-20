Фото: Ксения Калинина Руководитель Минздрава Башкирии объяснил, почему из детской поликлиники ушли три педиатра Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в нескольких СМИ появились сообщения о том, что в уфимской детской поликлинике №4 массово уволились педиатры. И.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что Министерство здравоохранения РБ в курсе происходящего: три педиатра с 18 сентября написали заявление на увольнение.

«Конечно, это было принято во внимание моментально. При той работе, которая сейчас проводится по привлечению кадров — внимание к этому вопросу очевидно. Никакого криминала в этой ситуации нет. Один из врачей поступил в ординатуру, у двоих — семейные обстоятельства. У нас в Минздраве прошла встреча — ни у кого никакой обиды нет», — сообщил Максим Забелин.

Руководитель ведомства добавил, что для бесперебойной работы поликлиники пока приняты временные меры: с других отделений переводятся два педиатра и оформляются на работу два врача-ординатора.

«Согласен, что где-то ситуация с кадрами лучше, где-то хуже. Но то, что каждый врач на нашем, на моем контроле — это точно. Поэтому появление таких новостей без получения официальной позиции министерства вызывает сожаление. Увы, такие новости не только вводят в заблуждение, но и формируют необоснованно негативное отношение к лечебному учреждению и к врачам». – добавил он.