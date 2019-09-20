Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.21 ↓

EUR 70.93 ↑

20 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Руководитель Минздрава Башкирии объяснил, почему из детской поликлиники ушли три педиатра

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Руководитель Минздрава Башкирии объяснил, почему из детской поликлиники ушли три педиатра Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в нескольких СМИ появились сообщения о том, что в уфимской детской поликлинике №4 массово уволились педиатры. И.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что Министерство здравоохранения РБ в курсе происходящего: три педиатра с 18 сентября написали заявление на увольнение.

«Конечно, это было принято во внимание моментально. При той работе, которая сейчас проводится по привлечению кадров — внимание к этому вопросу очевидно. Никакого криминала в этой ситуации нет. Один из врачей поступил в ординатуру, у двоих — семейные обстоятельства. У нас в Минздраве прошла встреча — ни у кого никакой обиды нет», — сообщил Максим Забелин.

Руководитель ведомства добавил, что для бесперебойной работы поликлиники пока приняты временные меры: с других отделений переводятся два педиатра и оформляются на работу два врача-ординатора.

«Согласен, что где-то ситуация с кадрами лучше, где-то хуже. Но то, что каждый врач на нашем, на моем контроле — это точно. Поэтому появление таких новостей без получения официальной позиции министерства вызывает сожаление. Увы, такие новости не только вводят в заблуждение, но и формируют необоснованно негативное отношение к лечебному учреждению и к врачам». – добавил он.

Теги: Минздрав РБ, медицина, поликлиника
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В торговом центре Уфы мужчина попытался изнасиловать 20-летнюю девушку
Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье «покушение на изнасилование» в отношении 22-летнего жителя города Салава
В Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение до 21 м/с
До 20 сентября в Башкирии сохраняется предупреждение регионального МЧС о штормовом ветре. В частности, ожидается усиление порывов до 21 метра в секунду,
Радий Хабиров официально вступил в должность Главы Башкортостана
Сегодня в Уфе проходит церемония вступления в должность Главы Башкортостана Радия Хабирова. По итогам выборов свои голоса действующему руководителю респ
В Башкирии существенно ухудшилась погода, на следующей неделе выпадет снег
В Башкирии существенно ухудшилась погода. К утру 19 сентября территория республики оказалась в циркуляции интенсивно развивающегося циклона, сообщает Ба
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть