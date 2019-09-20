Фото: МЧС по РБ Стало известно, какой урон нанесла непогода жителям Башкирии Фото: МЧС по РБ

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В МЧС Башкирии подвели итоги причиненного непогодой ущерба. По данным пресс-службы ведомства, в республике зарегистрировано повреждение кровель в 14-ти муниципальных образованиях, 18-ти населенных пунктах, повреждены кровли двух частных и трех многоквартирных жилых домов и 18-ти социально-значимых объектов на общей площади 2074 кв. м.

Зафиксированы: 96 случаев падения деревьев и 19-ти рекламных щитов, повреждения девяти автомобилей и двух остановок общественного транспорта. Заявки по падению деревьев и повреждению рекламных щитов отработаны в полном объеме.

По информации «Башкирэнерго», электроснабжение в отключенных 158 населенных пунктах полностью восстановлено — все абоненты подключены.

Кроме того, распоряжением и.о. главы администрации города Сибая, в муниципалитете действует режим «ЧС».

«Погибших и пострадавших людей в результате прохождения неблагоприятных явлений нет. Силами МЧС России и администраций муниципалитетов гражданам оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники МЧС Башкирии находятся в режиме повышенной готовности, — сообщили в ведомстве и добавили, что действие циклона на территории республики прекращено, ветер умеренный.