Фото: ИА «Башинформ» Переработчики башкирского меда попросили Радия Хабирова разобраться с проблемами в отрасли Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вице-президент Ассоциации ведущих переработчиков меда, пчеловодов и ученых республики Сергей Мулюков обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой обратить внимание на бедственное положение в отрасли.

Открытое обращение предприниматель опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, пчеловодство Башкирии находится в глубоком системном кризисе.

«За последние 20 лет была уничтожена практически вся инфраструктура пчеловодства советского периода. Падение цифр сбора товарного мёда, сокращение поголовья пчелосемей, низкая профподготовка ветеринарных инспекторов, массовая гибель пчёл — это всё добавляет амплитуду падения статистик нашей отрасли», — говорится в обращении.

Единственный сдерживающий фактор от полного уничтожения отрасли на сегодня, по его мнению, — это то, что 92% всего поголовья пчелосемей сосредоточены в руках жителей Башкирии, в личных подсобных хозяйствах. Сергей Мулюков считает, что это позволяет противостоять неэффективным и, временами, преступным решениям чиновников, касающихся башкирского пчеловодства.

В своем посте предприниматель подробно перечисляет причины возникших в отрасли проблем, указывает на недоработки ГУП НИЦ по пчеловодству и апитерапии. В частности, неэффективное расходование бюджетных средств, отсутствие инновационных разработок, средств защиты насекомых. Сергей Мулюков называет также ответственных за это.

В Минсельхозе Башкирии пообещали создать специальную комиссию для проверки перечисленных в сообщении фактов.