Башкирская делегация в Москве обсудила вопросы оценки качества образования

Фото: пресс-служба Минобразования РБ





















Фото: пресс-служба Минобразования РБ

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В рамках Дней Республики Башкортостан в Москве состоялись запланированные мероприятия в сфере образования. В деловую программу второго дня визита башкирской делегации вошло посещение издательства «Просвещение». Там прошел круглый стол для директоров.

«Мы осмотрели возможности организации образовательного пространства для медицинских классов, химические кабинеты, кабинеты роботехники. Поговорили насчет международных исследований оценки качества образования, функциональной грамотности школьников и того, к чему мы должны прийти в рамках оценки качества образования, — рассказал первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин. — Мы договорились о том, что в рамках проведения Уфимского международного салона образования проведем семинар с привлечением специалистов. Они поработают с нашими директорами школ, учителями, обсудят инструменты и оценки функциональной грамотности, проблемы, которые есть в этой сфере».

На круглом столе также обсуждались вопросы кружкового движения НТИ. Директора школ посмотрели, как можно проводить Олимпиаду НТИ для школьников, кейсы для дополнительного образования детей.

«Встреча была очень плодотворной. В рамках экскурсий директора познакомились с оборудованием, которое уже доказало свою эффективность, протестировали новые образцы оборудования. Кроме того, директора встретились с председателем консультативного совета Международной математической олимпиады, членом жюри Всероссийской олимпиады школьников Назаром Агахановым. Ему задали много вопросов по работе с одаренными детьми, — говорит начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования РБ Жанна Миникеева.

Делегация посетила Московский государственный образовательный комплекс в Технопарке г. Москвы, который совмещает школу и колледж. По словам членов делегации, это огромная площадка на базе бывшего АЗЛК «Москвич», где организованы площадки по стандартам Ворлдскиллс.

«Всё посмотрели, опыт действительно замечательный, нам есть что перенять, будем с ними сотрудничать», — отметил Ильдар Мавлетбердин.