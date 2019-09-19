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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Под Уфой открыли пансионат для пожилых и ветеранов войны на 110 мест

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

252 млн рублей вложено в проект под названием дом для родителей «Шалом». Пансионат для пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны расположился под Уфой в поселке Цветы Башкирии. Строительство социального объекта начали в 2016 году по инициативе раввина Дана Кричевского.

В пятиэтажном здании могут постоянно проживать 110 человек, при этом более 70 человек ежедневно смогут проходить здесь процедуры дневного стационара. В доме для родителей есть номера люкс и эконом-класса, библиотека имени Мустая Карима, актовый зал, гидромассажный бассейн, физиотерапевтический и массажные кабинеты, тренажерный зал, столовая, молельная комната. На открытии присутствовали представители всех конфессий, а также глава Башкирии Радий Хабиров.

«Наверное, это может быть только в нашем родном Башкортостане, когда такое мероприятие открывается звуками курая, потом поют на иврите, на русском и на башкирском языках, — подметил руководитель республики. — Мы стали свидетелями большого, важного, долгожданного события. Это не дом престарелых, а именно дом для родителей, так как концепция его заключается в том, чтобы люди пожилого возраста жили счастливо, чтобы было долголетие, а не прозябание и уныние».

Деньги на строительство дома для родителей «Шалом» выделены еврейской общиной Башкирии и спонсорами.

Теги: социальное обслуживание, социальные учреждения, ветераны, дом престарелых
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