Фото: tuimazy.bashkortostan.ru В Башкирии ревизор проверит остановку из профнастила, сделанную за 99 тысяч рублей Фото: tuimazy.bashkortostan.ru

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В деревне Ардатовка Туймазинского района Башкирии на днях установили остановочный павильон. Дело в том, что ежедневно за знаниями в соседнее село отправляются шесть учеников. Раньше дети ждали школьный автобус прямо на обочине, в непогоду стояли под открытым небом, а теперь у них появился новый остановочный павильон из профнастила. Остановку открывали всей деревней.

Эта новость, а точнее стоимость павильона — 99 тысяч рублей — вызвала бурное обсуждение в соцсетях: «По мне, дорого за такое. Там материала всего ничего», «Себестоимость тысяч 15», «99 000 как-то дорого для такого объекта».

«Ряд пользователей не понял значимости данного события. Для жителей крупных городов появление остановочного павильона действительно кажется делом будничным, но сельчане оценили новый объект», — прокомментировали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По данным ведомства, на установку павильона для остановки школьного автобуса были выделены 99 тысяч рублей. Эти средства были направлены не только на закупку необходимых материалов, но и на оплату труда по проведению земляных и сварочных работ, изготовление каркаса, окраску и монтаж скамейки. Все строительно-монтажные работы были выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

«В рамках депутатской работы к нам поступил наказ от избирателей по изготовлению и установке остановочного павильона для школьного автобуса. Проблему безопасной и комфортной посадки детей в школьный автобус подняли родители учащихся. На прошедших сходах жителей было предложено решить проблему в рамках партийного проекта», — пояснила председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания РБ Рида Субханкулова, которая курирует данный округ.

По словам координатора проекта «Реальные дела» Рузалии Хисматуллиной, раз у жителей возникли сомнения по целевому расходованию средств, будет произведена ревизионная проверка.

«Сегодня ревизор территориального финансового управления Туймазинского района выехал на место. Им произведен контрольный обмер выполненных работ, данные отданы на экспертизу. Компетентные эксперты проведут оценку, если выяснится, что необходимый объем работ не был выполнен, средства будут взысканы с подрядчика», — пояснила Рузалия Хисматуллина.