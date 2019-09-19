Фото: Олег Яровиков Более 36 тысяч жителей Башкирии остались без света из-за шквалистого ветра Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии из-за штормового ветра происходят отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Башкирской электросетевой компании.

В настоящее время без электроснабжения остаются бытовые потребители 158 населенных пунктов, около 36 600 человек. Мощность отключенных потребителей — 14,16 МВт.

Специалисты группы компаний АО «БЭСК» предпринимают все необходимые меры для оперативной ликвидации аварий. Для этого задействовано 139 бригад в количестве 339 человек и 168 единиц техники, уточнили на предприятии.