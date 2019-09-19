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19 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают принять участие в экологической акции «Всемирный день чистоты»

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

Фото: Мирон Доровских

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии приглашают присоединиться к мероприятиям Всемирного дня чистоты. 21 сентября в 70 регионах России этому дню будет посвящена масштабная экологическая акция #Сделаем2019 — гражданский проект, цель которого объединить общественные институты, бизнес-сообщества, муниципальные образования, государственные органы и СМИ в одну команду для очистки природы от отходов потребления.

В Башкортостане в рамках акции определены около 900 площадок в городах и районах, где будут проходить субботники. Полный список всех мест уборок доступен по ссылке. Начало в 10 часов.

В шести районах Уфы пройдут «Чистые игры» в формате экологического турнира для команд из 2-4 человек. Суть игры — за установленное время собрать как можно больше отходов и получить максимальное количество баллов. За каждый собранный мешок сырья команда получает очки. Дополнительные баллы начисляются, если игроки приносят отсортированный мусор, находят необычные артефакты, ставят в приложении квеста геотеги убранных мест, отгадывают загадки в викторине и участвуют в фотоохоте. Принять участие могут все желающие в любом возрасте. Можно объединиться в команду с друзьями, семьей, коллегами или присоединиться к одной из существующих команд прямо перед стартом квеста.

Выбрать удобную площадку и регистрироваться можно по ссылкам:

Советский район – «Таҙа урман 2019», Парк Лесоводов: https://cleangames.ru/game/tazaurman2019

Кировский район – «Чисто в Зеленке», ул. Авроры 6/1 https://cleangames.ru/game/spb2019

Октябрьский район – «Чистый Кошкин лес», https://cleangames.ru/game/Koshkinles

Демский район – «Чисто в Дёме», Берег озера Карьерный https://cleangames.ru/game/chistovdeme Орджоникидзевский район — лес в периметре ул. Российская, Трамвайная, Руставели, Адм. Макарова. ул. Адм. Макарова, 26/5 https://cleangames.ru/game/makarova2019

Ленинский район — берег оз. Долгое https://cleangames.ru/game/ozdolgoe.

Минэкологии республики приглашает всех, кому небезразлично состояние окружающей среды, принять участие в субботниках.

﻿«Это хорошая возможность совместными усилиями очистить уголки природы, внести свой вклад в сохранение уникальности родного края», — рассказал на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» начальник организационно-аналитического отдела ведомства Ринат Фаткуллин.
В прошлом году в акции «Сделаем!» приняли участие 228 тысяч россиян в 300 городах страны. Самый выдающийся результат тогда показала Башкирия: прошла 3171 уборка, приняли участие более 132 тысяч человек, было собрано около 11 тысяч кубометров отходов.

Теги: экология
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