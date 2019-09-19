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Жителей Уфы приглашают принять участие в забеге в поддержку детей с синдромом Дауна

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Благотворительный забег «Спорт во благо» состоится 21 сентября в парке культуры и отдыха Кашкадан. Региональная общественная организация родителей детей с синдромом Дауна «СоДействие» приглашает уфимцев и гостей столицы для участия в VI осеннем забеге в поддержку «солнечных детей».

Все собранные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития.

Бегуны могут выбрать дистанции 1,8 км, 3,6 км и 5,4 км. Также предусмотрен детский забег в 100 метров. В программу включены корпоративная эстафета: 4 х 400 м; Fun Run – костюмированный забег на дистанции 200 м.

Социальная акция нацелена на изменение общественного мнения о людях с синдромом Дауна, пропаганду здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом, а также на сбор денежных средств для работы. Синдром Дауна — это генетическое нарушение, связанное с наличием лишней хромосомы. Проявляется как умственная отсталость разной степени, характерная внешность, определенные особенности физического развития.

Теги: марафон, благотворительный забег, акция, «Спорт во благо»
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