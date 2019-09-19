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Уфа вошла в десятку лидирующих городов по подготовке IT-специалистов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфа вошла в десятку лидирующих городов по подготовке IT-специалистов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Уфа вошла в список городов, имеющих надежный кадровый потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий (IT). Специалисты компании Accenture изучили около 20 городов России, которые имеют в этой области заведомо выигрышные позиции, сообщает «Российская газета».

Так, эксперты сравнивали регионы страны по подготовке IT-специалистов, рынку кадров и спроса на них. По их словам, для показателя «подготовка IT-специалистов» учитывались такие характеристики, как наличие университетов в регионе, общее количество вузов, обучающих IT-специальностям и количество выпускников. Еще одним показателем, который влияет на кадровый потенциал города, назвали миграцию получивших эту специальность: разработчиков приложений на различных языках программирования, специалистов по информационной безопасности. Средний коэффициент миграции в выбранных городах, в том числе и в Уфе, составил 25 процентов.

По показателю «подготовка IT-специалистов» лидерство в рейтинге делят Ростов-на-Дону и Казань. Ростов-на-Дону немного опережает Казань по количеству вузов, обучающих IT-специальностям. В Ростове их 14, в том числе один федеральный университет.

Ранее «Башинформ» сообщал, что четыре вуза Башкирии вошли в рейтинг эффективности Минобрнауки.

Теги: вузы, IT, специалисты, рейтинг влияния глав субъектов РФ
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