Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии существенно ухудшилась погода, на следующей неделе выпадет снег Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии существенно ухудшилась погода. К утру 19 сентября территория республики оказалась в циркуляции интенсивно развивающегося циклона, сообщает Башгидромет.

Сегодня по региону ожидаются дожди, в северных районах до сильных, порывы юго-западного ветра будут достигать критериев опасного метеорологического явления , 21-26 м/с, локально будут наблюдаться грозы, возможен град. Температура воздуха в дневные часы понизится до +10,+15 градусов.

20 сентября интенсивность атмосферных явлений уменьшится.

По прогнозам синоптиков, к предстоящим выходным с затоком холодных воздушных масс ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до +8, +9 градусов днем, +3,+4 градусов ночью.

На следующей неделе характер погоды сохранится, в ночные часы температура воздуха понизится ниже нулевых значений. Местами пройдет снег.