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19 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На фестивале ProfФЕСТ школьники узнали об интересной работе в «Транснефть – Урал»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба «Транснефть – Урал»

Фото: пресс-служба «Транснефть – Урал»

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Изучить до последнего винтика мобильную лабораторию контроля качества нефтепродуктов, увидеть машинку для безогневой резки трубы и фрагмент трубопровода, внимательно рассмотреть снаряжение для подводных работ – все это было доступно для посетителей стенда АО «Транснефть – Урал», развернутого на площадке фестиваля востребованных профессий ProfФЕСТ, который прошел 17-18 сентября в Уфе. Каждому, кто побывал на стенде, и поговорил с настоящими профессионалами из числа работников предприятия, становилось ясно: работа у нефтепроводчиков не только нужная, но и очень интересная. Именно такой интерес и должен помочь старшеклассникам выбрать профессию.

Привлечь внимание молодежи к работе в отрасли, стимулировать приток хорошо подготовленных кадров – важная задача для АО «Транснефть – Урал». С этой целью на предприятии используют разные подходы: организуют для школьников экскурсии на производственные объекты и проводят профориентационные встречи, привлекают студентов профильных вузов к участию в научно-технических конференциях, давая возможность представить свои идеи на суд настоящих профессионалов и получить нужный совет, организуют прохождение производственной практики, чтобы дать возможность проверить себя в деле. Все эти меры дают результат, однако поиск новых решений постоянно продолжается.

На вопросы школьников (а их было много, ведь за два дня фестиваль посетили 16 тысяч учащихся) на стенде предприятия отвечали лаборант химического анализа и машинист по моторным испытаниям топлива, линейный трубопроводчик и водолаз – представители как массовых, так и редких для трубопроводной отрасли профессий. Все они стремились донести до своих юных собеседников главное – в системе трубопроводного транспорта могут найти применение своим талантам и способностям обладатели множества специальностей. Нужно быть профессионалом и постоянно стремиться совершенствовать свое мастерство, и для этого на предприятии есть все возможности. И наверняка многим школьникам окончательно определиться с важнейшим жизненным выбором – выбором профессии – поможет посещение стенда «Транснефть – Урал» на фестивале ProfФЕСТ, где можно было ненадолго ощутить себя настоящим нефтепроводчиком.

В этом году на Фестиваль ProfФЕСТ было представлено около 100 профессий, которые востребованы в настоящее время и будут необходимы для развития экономики страны в обозримой перспективе.

Теги: Транснефть – Урал, ProfФЕСТ, профориентация
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