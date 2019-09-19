Башкирия в федеральных СМИ: Газизов - о блокировке инстаграма «Уфы»; выход из тьмы

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Лесным ведомствам четырех регионов, в том числе Башкирии, поручено усилить меры по борьбе с лесными пожарами.

Высокий класс опасности. Как сообщил ТАСС, лесным ведомствам Краснодарского края, Астраханской и Саратовской областей, а также Башкортостана поручено усилить противопожарные меры в связи с повышением пожарной опасности. «В настоящее время на территории Краснодарского края, Астраханской и Саратовской областей установились высокий, местами чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды, — цитирует агентство сообщение Минприроды России. — В Республике Башкортостан установились средний, местами высокий класс пожарной опасности. Оперативный штаб Рослесхоза поручил лесным ведомствам указанных регионов усилить межведомственное взаимодействие с территориальными органами МВД России, МЧС России, с органами местного самоуправления по обеспечению мер пожарной безопасности на природных территориях». По прогнозу пожарной опасности, с 18 по 22 сентября усиление ветровой нагрузки с порывами до 18-20 м/с возможно по югу Республики Башкортостан, а также в Краснодарском крае. При наличии среднего, высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности лесные и природные пожары могут возникать даже от незначительных источников огня, предупредили в ТАСС.

Выход из тьмы. В этом году в России освещение получит рекордное количество трасс, узнали «Известия» и сообщили, что «Росавтодор планирует до конца года оборудовать линиями освещения 750 км федеральных трасс, что в полтора раза больше, чем в 2018-м». Как выяснилось, сегодня более 80% автомагистралей всё еще не имеют искусственного освещения. При этом, по статистике ГИБДД, на тёмное время суток приходится примерно треть ДТП и почти половина погибших в автоавариях. А самой аварийной в стране является трасса М-7 «Волга», пишут в газете. По данным Росавтодора, в целом в этом году регионы запланировали установку 268,4 км линий освещения. Работы по установке новых фонарей в ближайшие два года, согласно нацпроекту, будут проводиться в Псковской и Ульяновской областях, Башкирии и других регионах. В частности, «в пресс-службе администрации Башкирии «Известиям» сообщили, что в республике с 2019-го реализуется региональная программа улучшения систем наружного освещения населенных пунктов. Объём финансирования на этот год составит 648 млн рублей. Программа рассчитана на шесть лет: до конца 2024-го смонтируют 43 тыс. новых опор освещения, будет проложено почти 5 тыс. км проводов и установлено 140 тыс. дополнительных фонарей».

26-27 сентября в Уфе пройдет Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, информирует телеканал RT. По данным телеканала, «ожидается около 2,5 тыс. участников из 30 стран, в том числе представители ЮНИДО и ЮНЕСКО». Также будет создан рейтинг малого и среднего предпринимательства в регионах. «Как считает вице-президент «Деловой России» Рустам Муратов, это необходимо для того, чтобы более полно продвигать поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы», — пояснили на телеканале, отметив, что на форуме в Уфе «также должна быть подписана международная хартия защиты бизнеса».

Лучшие айтишники. Какие вузы страны лидируют по уровню подготовки специалистов в IT-сфере? Этим вопросом задалась «Российская газета» и сообщила, что «специалисты компании Accenture, помогающей бизнесу внедрять новые технологии, изучили 18 городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые имеют в этой сфере заведомо выигрышные позиции. Эксперты сравнивали регионы по трем показателям: подготовка IT-специалистов, рынок IT-кадров и спрос на них. В итоге по показателю «подготовка IT-специалистов» лидерство делят Ростов-на-Дону и Казань. В первую десятку городов, имеющих надежный кадровый потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий, вошли также Самара, Челябинск, Воронеж, Ставрополь, Пенза, Уфа, Волгоград и Саратов.

Никогда не говори «никогда». Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал действия экс-форварда команды Сильвестра Игбуна (Слая) по блокировке Instagram коллектива из Башкирии. «Не знаю, почему Слай заблокировал наш аккаунт в Instagram, его право. Думаю, что у него это получилось случайно», — цитирует Газизова «Чемпионат». При этом он отметил, что игроку не закрыта дорога в команду. «Всякое бывает. Сегодня он игрок «Динамо», но принадлежит «Уфе». Никогда не говори "никогда"», — сказал Газизов. Игбун, который выступал за «Уфу» с 2015 года, перешёл в «Динамо» на правах аренды 2 сентября, напомнили в издании.