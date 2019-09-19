УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Футбольный клуб «Уфа» запустил флешмоб #слаботакпринять? В нем уже решили принять участие экс-уфимцы Александр Зинченко и Эммануэль Фримпонг. А председатель Попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов отправил вызов экс-капитану сборной России Роману Широкову и выложил в «Фейсбуке» видео, как он принимает мяч.

«У нас в Уфе не то, что Евсеев и игроки — каждая билетёрша так умеет! Бойся, «Спартак», секретного оружия! Кому не слабо — поддерживаем флешмоб!», — написал в соцсетях Ростислав Мурзагулов.

Все, кто присоединится к флешмобу, добавляйте хэштеги #евсееврулит, #слаботакпринять? #бойсяспартак.

Как сообщало агентство «Башинформ», ФК «Уфа» через сообщение в «Твиттере» обратился к руководству РПЛ с предложением о смене логотипа. Башкирская команда считает, что лиге необходим ребрендинг. В качестве нового логотипа «горожане» изобразили силуэт главного тренера «Уфы» Вадима Евсеевав тот момент, когда он «обработал» мяч пятой точкой в матче с московским «Динамо».

О необычном трюке Евсеева написал и «Спорт-Экспресс», сообщив, что известный английский комментатор рекомендовал футбольным тренерам использовать прием наставника «Уфы». «Британский журналист Джон Брэдли отреагировал в своем Twitter на необычную остановку мяча от главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в матче 9-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0). 43-летний российский специалист принял летящий снаряд пятой точкой», — рассказали в издании. «Тренеры... оставьте при себе свои эффектные трюки на боковой линии. Вот новый способ обращения с мячом», — написал Брэдли в своем Twitter.

Тем временем, видео с остановкой мяча Евсеевым собирает миллионы лайков по всему миру, этому и посвящен флешмоб.