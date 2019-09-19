В честь Дня республики жители Башкирии в октябре отдохнут три дня
В честь Дня республики жители Башкирии в октябре отдохнут три дня Фото: Ксения Калинина
УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В честь празднования Дня Республики Башкортостан жители региона смогут отдохнуть дополнительный день в октябре.
Нерабочим праздничным днем станет пятница, 11 октября. Суббота и воскресенье, 12 и 13 октября, будут выходными. В четверг, 10 октября, рабочий день сократится на один час.
Следующие длинные выходные приходятся на начало ноября, и связаны они с празднованием Дня народного единства.