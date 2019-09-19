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В честь Дня республики жители Башкирии в октябре отдохнут три дня

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В честь Дня республики жители Башкирии в октябре отдохнут три дня Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В честь празднования Дня Республики Башкортостан жители региона смогут отдохнуть дополнительный день в октябре.

Нерабочим праздничным днем станет пятница, 11 октября. Суббота и воскресенье, 12 и 13 октября, будут выходными. В четверг, 10 октября, рабочий день сократится на один час.

Следующие длинные выходные приходятся на начало ноября, и связаны они с празднованием Дня народного единства.

Теги: праздники, отдых
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