Фото: пресс-служба Минобразования РБ





















Фото: пресс-служба Минобразования РБ

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В рамках Дней Республики Башкортостан в Москве проходят мероприятия в сфере образования — деловые встречи, обмен опытом, подписание соглашений, экскурсии. Обсуждаются актуальные вопросы работы — организации питания, школьной формы, привлечения ученых к работе с детьми, взаимодействия с фондами развития, попечительства. Также в орбите обсуждения — организация проектной деятельности, школьной практики, партнерства в производственной практике, аттестации и повышения квалификации педработников. Планируется организовать взаимодействие республиканских школ с технопарками Москвы, усилить работу с одаренными детьми.

В составе башкирской делегации во главе с и. о. министра образования Айбулатом Хажиным — представители республиканского Минобра и 20 руководителей образовательных организаций Башкирии.

«По итогам сегодняшнего дня мы договорились о подписании соглашений о комплексном вхождении кружкового движения НТИ в республику — это и университетское движение, и олимпиады, и повышение квалификации, и академия наставников, и молодые профессионалы. Также мы обсуждали то, что в четвертом квартале этого года планируем проводить в республике Юниор-олимпиаду для школьников, решаем, какие направления будут. По школам смотрели простые решения пространства для организации образовательных процессов», — прокомментировал первый замминистра образования Ильдар Мавлетбердин.

На экскурсии «Современное образовательно-исследовательское пространство «Среда Просвещения» членам делегации представляется возможность не только познакомиться с оборудованием, уже доказавшим эффективность, но и протестировать новые образцы до осуществления массовых поставок, оценив его целесообразность.

Директора школ республики смогут посетить Инновационный центр Сколково, «Точку Кипения» Агентства Стратегических Исследований, АО «Издательство «Просвещение», ведущие образовательные организации города Москвы (Новая школа, школа для одарённых детей «Летово», ГБПОУ Московский государственный образовательный комплекс в Технополисе), встретиться со своими московскими коллегами.

20 сентября в целях обмена опытом, взаимодействия между профессиональными образовательными организациями, а также развития чемпионатного движения «Ворлдскиллс Россия» делегация Республики Башкортостан посетит ряд ведущих образовательных организаций Москвы (Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина, Первый Московский образовательный комплекс, Московский государственный образовательный комплекс).