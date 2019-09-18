Фото: ИА «Башинформ» Ученые выяснили, что храп может привести к инсульту Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Специалисты объяснили опасность храпа. Он может привести к инсульту даже у молодых людей. Как отмечают врачи, провоцирует храп сон на спине, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

Позы, которые человек принимает во время сна, могут отразиться на его здоровье. Так, по мнению ученых, сон на спине, провоцирующий сильный храп, может привести к инсульту. По словам специалистов, лишний вес является фактором храпа, поэтому чаще всего храпу подвержены люди с избыточным весом. Он опасен тем, что приводит к нарушению окисления крови и доставки окисленной крови в мозг. Врачи подчеркивают, что при храпе человек должен обратиться к специалисту для борьбы с патологией.

Также специалисты выявили и другие опасные позы во время сна, но не смогли определиться, какая из них самая опасная для здоровья. Ученые обращают внимание,что поза во сне «сидя» влияет на сердце и увеличивает внутрибрюшное давление, которое может привести к расширению вен и тромбозу, а поза «на боку» неблагоприятно сказывается на позвоночнике.

Врачи отметили, что сон в одной позе может быть признаком патологии. По их словам, человек в течение ночи в некоторые моменты сна должен менять позы около десяти раз.