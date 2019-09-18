Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.12 ↑

EUR 70.60 ↑

18 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За первый день на горячую линию конкурса «Трезвое село» поступило более 50 звонков

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Специальная горячая линия в рамках конкурса «Трезвое село» заработала в Уфе 17 сентября на базе Ресурсного центра «Семья».

За первый день на Горячую линию поступило более 50 звонков. Звонки поступали из разных уголков республики: Баймакский, Бурзянский, Шаранский, Хайбуллинский районы, города Стерлитамак, Ишимбай, Сибай, Уфа.

По словам специалистов, основная тематика — алкоголизация родных. Обращения были в основном от людей, чьи близкие страдают алкоголизмом. В частности, много обращений граждан по обеспечению доступности консультативно-психологической и специализированной помощи нуждающимся, как самим нарко-алкозависимым, так и созависимым.

«Муж курит марихуану, как заставить лечиться. Сын не женат, пьет, лечиться не хочет. В большинстве обращений на горячую линию подобные истории. Банальные вопросы: «что делать?», «куда направить?», «где лечить?», «как помочь?». Не все владеют информацией о созданных возможностях и центрах по оказанию помощи. Им были даны рекомендации специалистов, контакты учреждений», — рассказали организаторы проекта.

На линии работали врач-нарколог Айдар Рахматуллин; психолог Галия Салихова; врач-психотерапевт Ильгиз Байков; президент Ассоциации наркологов РБ Владимир Юлдашев.

Более 70% обратившихся получили консультацию на башкирском языке.

Телефон Горячей линии конкурса «Трезвое село» 8-800-347-5000. Звонки принимаются и 18 сентября с 11.00 до 20.00 ч.

Теги: горячая линия, Трезвое село
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии шестилетний мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой матерью
В Башкортостане, в городе Янауле в одной из семей произошла страшная трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, в квартире жилого дома накану
УГАТУ стал участником федерального научно-технического проекта
Уфимский государственный авиационный технический университет стал участником федерального проекта по новым технологиям изготовления перспективных имп
В Уфе мужчина до смерти избил девушку, приняв ее за другую
В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя по обвинению в убийстве 15-летней давности. Ночью 24 сентября 2004 года было об
В Уфе появился новый арт-объект «Такси, притормози!»
В Уфе на площадке торгового центра «Планета» появился новый арт-объект. Он представляет собой девушку, которая ждет такси. Арт-объект сделан из стеклопла
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть