За первый день на горячую линию конкурса «Трезвое село» поступило более 50 звонков







УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Специальная горячая линия в рамках конкурса «Трезвое село» заработала в Уфе 17 сентября на базе Ресурсного центра «Семья».

За первый день на Горячую линию поступило более 50 звонков. Звонки поступали из разных уголков республики: Баймакский, Бурзянский, Шаранский, Хайбуллинский районы, города Стерлитамак, Ишимбай, Сибай, Уфа.

По словам специалистов, основная тематика — алкоголизация родных. Обращения были в основном от людей, чьи близкие страдают алкоголизмом. В частности, много обращений граждан по обеспечению доступности консультативно-психологической и специализированной помощи нуждающимся, как самим нарко-алкозависимым, так и созависимым.

«Муж курит марихуану, как заставить лечиться. Сын не женат, пьет, лечиться не хочет. В большинстве обращений на горячую линию подобные истории. Банальные вопросы: «что делать?», «куда направить?», «где лечить?», «как помочь?». Не все владеют информацией о созданных возможностях и центрах по оказанию помощи. Им были даны рекомендации специалистов, контакты учреждений», — рассказали организаторы проекта.

На линии работали врач-нарколог Айдар Рахматуллин; психолог Галия Салихова; врач-психотерапевт Ильгиз Байков; президент Ассоциации наркологов РБ Владимир Юлдашев.

Более 70% обратившихся получили консультацию на башкирском языке.

Телефон Горячей линии конкурса «Трезвое село» 8-800-347-5000. Звонки принимаются и 18 сентября с 11.00 до 20.00 ч.