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В Уфе в поддержку нигерийца, обвиняемого в изнасиловании, друзья записали музыкальный клип

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео

В Уфе в поддержку нигерийца, обвиняемого в изнасиловании, друзья записали музыкальный клип Фото: скриншот видео

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В Уфе 24-летнего уроженца Нигерии обвиняют в изнасиловании женщины легкого поведения на съемной квартире и разбое. Группа поддержки африканского студента записала и выложила в сеть клип под названием «Freedom», что в переводе с английского означает «свобода». На фоне городских пейзажей Эль Шансино и Селестин Жульен поют о тяжелой судьбе друга, который оказался за решеткой.

«Айо Осиа уже восемь месяцев без свободы, без мамы, без папы ...

А доказательств нет, только ложь и фальсификация.

Уголовное дело мутят..», — поется в регги-песне.

17 сентября прошло очередное заседание по делу в закрытом режиме. Друзья обвиняемого Айо Осиа поддерживали его в коридорах Октябрьского суда Уфы. Следующее заседание суда по этому делу состоится в конце сентября.

Ранее «Башинформ» со ссылкой на Следственное управление СК по Башкирии сообщало, что по данным следствия 31 декабря 2018 года молодой человек нашел в интернете ранее незнакомую ему 41-летнюю женщину, занимающуюся проституцией, и под видом клиента пришел к ней домой. Угрожая ножом, он избил и изнасиловал женщину, а также забрал у нее деньги, четыре мобильных телефона и планшет на общую сумму более 34 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Иностранец был задержан в одном из уфимских хостелов. Мужчина не признал вину в совершенном преступлении.

Теги: изнасилование, соцсети
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