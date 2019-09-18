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18 сентября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Нацбанк Башкирии приглашает на День открытых дверей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Нацбанка РБ

Нацбанк Башкирии приглашает на День открытых дверей Фото: пресс-служба Нацбанка РБ

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

28 сентября Банк России проводит по всей стране День открытых дверей. Свои двери откроет и Национальный банк Башкирии.

Все желающие смогут посетить в этот день музей Отделения — Нацбанка по РБ Центрального банка России. Музей расположен в помещении бывшего денежного хранилища. Кроме того, можно будет посетить лекторий, а также участвовать в финансовых играх. Как обещают организаторы, мероприятия будут интересны как взрослым, так и детям. Подростки смогут пройти финансовый сити-квест.

В этот же день перед зданием Нацбанка будет работать специальная площадка, на которой можно испытать кассовую технику, проверить банкноты на подлинность и посидеть в инкассаторской машине.

Всё, что требуется для посещения Дня открытых дверей в Нацбанке — это записаться по телефону: (347) 279-63-90 либо на сайте Центробанка.

Теги: Нацбанк РБ, день открытых дверей
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