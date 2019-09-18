Фото: пресс-служба Госсобрания РБ Депутаты Госсобрания рассмотрели новую кандидатуру на должность прокурора Башкирии Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 18 сентября на заседании Комитета Госсобрания по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам депутаты рассмотрели кандидатуру Владимира Ведерникова на должность прокурора Башкирии.

Выступая перед членами Комитета, Владимир Ведерников сообщил, что подробно ознакомился с состоянием законности в республике и обозначил основные приоритеты работы прокуратуры, которым он намерен уделить особое внимание в случае его утверждения в должности.

По данным пресс-службы Госсобрания, 19 сентября депутатам на пленарном заседании предстоит голосовать по данной кандидатуре, которую генеральный прокурор РФ Юрий Чайка внес на согласование в парламент.

Перед заседанием Комитета председатель Госсобрания Константин Толкачев провел рабочую встречу с Владимиром Ведерниковым.

Константин Толкачев отметил, что совместная работа парламента и прокуратуры усиливается с каждым годом.

«В последнее время доброй традицией стали встречи на площадке парламента, заслушивание и обсуждение депутатами доклада прокурора о состоянии законности в республике. Прокуратурой также активно реализуется право законодательной инициативы», — сказал он.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что весной 2019 года депутаты Госсобрания Башкирии согласовали кандидатуру прокурора из Татарстана Камиля Кашаева. Но документ о назначении президент России Владимир Путин не подписал.

Справка

Ведерников Владимир Викторович родился в городе Томске в 1974 году. Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1996 года. Прошел путь от помощника Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях до заместителя прокурора города Москвы. В занимаемой должности работает с 2012 года. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью Руденко, знаком отличия «За верность закону» III степени, именным оружием.