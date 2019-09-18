В Башкирии начали выдавать по 42 тысячи на реабилитацию детей-инвалидов. Как их получить?
В Башкирии начали выдавать по 42 тысячи на реабилитацию детей-инвалидов. Как их получить? Фото: Минтруд РБ
УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
Жители Башкирии, воспитывающие детей с инвалидностью, теперь могут получить сертификат на 42 тысячи рублей (если быть точным — 41 722,59), которым можно оплатить реабилитацию ребенка. Такое поручение дал врио главы Радий Хабиров. Как это сделать — читайте в нашем материале.
1) проживающие на территории республики;
2) не проходившие реабилитацию в государственных реабилитационных центрах последний год.
— Заявление (бланк возьмите по этой ссылке в приложении 1);
— Паспорт родителя или законного представителя ребенка;
— Паспорт или свидетельство о рождении ребенка;
— Документ, подтверждающий, что ребенок зарегистрирован в Башкирии (если это не прописано в паспорте или свидетельстве о рождении);
— Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации и абилитации (получить в Главном бюро медико-социальной экспертизы);
— Справка, что у ребенка нет медицинских противопоказаний на реабилитацию (получить у врачебной комиссии по месту жительства).
Документы нужно подавать в Республиканский центр социального обслуживания населения в Уфе. Позже услуга будет доступна во всех МФЦ и даже на портале госуслуг.
В течение восьми дней с момента подачи заявления комиссия пришлет вам свое решение. Отказать вам могут, если вы собрали не все документы, заполнили их с ошибками или есть медицинские противопоказания к реабилитации.
Повторно за получением сертификата можно обратиться не раньше чем через год после того, как закончилось действие первого.
По сертификату можно оплатить следующие услуги:
— предоставление жилого помещения для стационарного пребывания и приема пищи;
— первичная медико-санитарная помощь ребенку-инвалиду;
— обеспечение ухода за ребенком-инвалидом в случае его пребывания без сопровождающего лица;
— квалифицированное социально-медицинское консультирование;
— ЛФК (лечебная физкультура);
— ЛФК на воде (адаптивное плавание);
— лечебный массаж;
— физиотерапия;
— механотерапия;
— кинезотерапия;
— рефлексотерапия;
— психолого-медико-педагогическое обследование ребенка-инвалида;
— коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с ребенком-инвалидом;
— обучение членов семьи ребенка-инвалида основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитации в домашних условиях;
— развитие мелкой моторики у ребенка-инвалида, арт-терапия;
— игротерапия;
— логопедическая диагностика, консультация логопеда, логопедический массаж;
— профориентационная работа с ребенком-инвалидом, помощь в профориентации.
Вы можете выбрать дополнительные услуги, не входящие в этот список, но оплачивать их придется самостоятельно.
С собой в Центр необходимо взять следующие документы:
— Паспорт родителя или законного представителя;
— Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
— Копию пенсионного страхового свидетельства ребенка;
— Страховой медицинский полис ребенка;
— Справку Бюро МСЭ об установлении инвалидности ребенку;
— Индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка;
— Полученный сертификат;
— Амбулаторную карту ребенка-инвалида (развернутая выписка из амбулаторной карты формы 027/у);
— Медицинскую справку об отсутствии контактов ребенка-инвалида с инфекционными больными (справка действительна в течение трех дней).
Важно. Срок действия сертификата — два месяца со дня выдачи! Продлить его еще на два месяца возможно лишь при форс-мажорных обстоятельствах. Например, если заболели ребенок или его родитель.
Телефон: +7 (347) 218-06-78.
График работы:
9.00-18.00 ч. (будние дни), перерыв 13.00-14.00 ч.
По этой ссылке — подготовленная министерством памятка.
Республиканский центр социального обслуживания населения
Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 136/2.
Телефон: +7 (347) 286-51-06, +7 (347) 286-51-05.
График работы:
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