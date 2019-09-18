В Башкирии начали выдавать по 42 тысячи на реабилитацию детей-инвалидов. Как их получить?

Какие нужны документы?

Для получения сертификата вам необходимо:

— Заявление (бланк возьмите по этой ссылке﻿ в приложении 1);

— Паспорт родителя или законного представителя ребенка;

— Паспорт или свидетельство о рождении ребенка;

— Документ, подтверждающий, что ребенок зарегистрирован в Башкирии (если это не прописано в паспорте или свидетельстве о рождении);

— Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации и абилитации (получить в Главном бюро медико-социальной экспертизы);

— Справка, что у ребенка нет медицинских противопоказаний на реабилитацию (получить у врачебной комиссии по месту жительства).

Документы нужно подавать в Республиканский центр социального обслуживания населения в Уфе. Позже услуга будет доступна во всех МФЦ и даже на портале госуслуг.

В течение восьми дней с момента подачи заявления комиссия пришлет вам свое решение. Отказать вам могут, если вы собрали не все документы, заполнили их с ошибками или есть медицинские противопоказания к реабилитации.

Повторно за получением сертификата можно обратиться не раньше чем через год после того, как закончилось действие первого.