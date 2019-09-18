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В Башкирии ученые обнаружили зубы первобытных животных

ОБЩЕСТВО
На фото сверху вниз: дикая лошадь, северный олень, шерстистый носорог и первобытный бизон
Фото: Национальный парк «Башкирия», Fb

В Башкирии ученые обнаружили зубы первобытных животных Фото: Национальный парк «Башкирия», Fb

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии ученые палеонтологи нашли кости животных на территории палеолитической стоянки Сергеевка 1 в Национальном парке «Башкирия». Им удалось обнаружить пару зубов шерстистого носорога, первобытного бизона, зуб северного оленя и многочисленные фрагменты зубов лошади, сообщили в пресс-службе Национального парка. По мнению ученых, эти животные, скорее всего, входили в состав рациона наших предков.

Палеонтолог Дмитрий Гимранов рассказал, что древние отложения, которые вмещают в себе орудия человека и костные остатки животных, размыты водохранилищем и на берегу, когда уровень водохранилища низкий, можно найти артефакты и кости животных плейстоценового времени.

«Кости животных мы ищем и находим в этом месте каждый год. Эти находки позволяют более полно представить из чего состоял рацион или каков был набор охотничьих трофеев человека каменного века, оставившего этот памятник. Тем самым более полно воссоздать фаунистический облик территории национального парка в период позднего плейстоцена 20-10 тыс. лет назад. Возраст этих находок — 16 000 лет назад», — сообщил ученый.

Он добавил, что каждому научному исследованию предшествуют годы накопления материала. Например, набирается тысяча зубов или костей из разных мест, и на основе такого количества материала уже можно делать научный проект. Сейчас находки с территории национального парка «Башкирия» переданы в музей Института экологии растений и животных УрО РАН на хранение.

Как сообщало агентство «Башинформ», этим летом на территории геопарка «Янган-Тау» биологи во время сплава по реке Ай нашли кости древнего шерстистого носорога. Основные находки были сделаны возле села Лагерево. Тогда было найдено более 10 костных останков древних животных.

Теги: национальный парк
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