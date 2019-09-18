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В Башкирии спасатели нашли заблудившегося в лесу 83-летнего пастуха

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии спасатели нашли заблудившегося в лесу 83-летнего пастуха Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В деревне Тебяково Аургазинского района 16 сентября пропал 83-летний мужчина. Он ушёл пасти стадо овец и домой не вернулся. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы 17 сентября.

На поиски пенсионера выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, полицейские и местные жители. Спустя некоторое время заблудившегося пастуха нашли в лесу.

Выяснилось, что мужчина пас стадо овец – животные убежали в лесную чащу. Дедушка пошел за ними и заблудился. Овцы вернулись домой самостоятельно, а вот пастуху потребовалась помощь, сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, поиски пропавших
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